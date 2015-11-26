Гравець "Шахтаря" Ордець про матч з "Реалом": "Допустили багато дитячих помилок"

"У роздягальні тренер подякував за характер. Відзначив велику кількість помилок. Більше поки нічого не говорив", - сказав Ордець в ефірі каналу Футбол.

"Кінцівку провели непогано, забили один, другий гол, уболівальники почали гнати нас вперед. Але в цілому хотів би сказати, що допустили багато дитячих помилок, особливо ззаду, давали спокійно приймати м'яч нападаючим і розвертатися. Коли вони підходили до нас на швидкості, вже складно було їх зупинити", — зазначив Ордець.

"Переживання звичайно, було, але не страх. У першому таймі було багато боротьби в центрі поля, не було моментів, не могли навіть до воріт підійти", — додав захисник.

Прокоментував також гравець Шахтаря епізод, в якому від нього легко з центру поля втік Гарет Бейл, що призвело до четвертого голу у ворота гірників: "Я люблю грати на випередження, але потрібно дивитися по ситуації. Гол Бейла? Безумовно, потрібно було діяти інакше. Але на емоціях втік вже рятувати ситуацію, і в результаті нічого не вийшло".

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" приймав у Львові в матчі 5-го туру Ліги чемпіонів іспанський "Реал" (Мадрид) і програв з рахунком 3:4.