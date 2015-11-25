"Реал" ледь не втратив перемогу над "Шахтарем" у матчі Ліги чемпіонів ведучи з перевагою в 4 м'ячі - 4:3

У Львові закінчився матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому донецький "Шахтар" приймав іспанський "Реал" з Мадрида і програв з рахунком 3:4.

Дубль у цьому матчі на рахунку лідера мадридської команди Кріштіану Роналду.

Матч переважно проходив з перевагою гостей, які досить легко створили собі перевагу в 4 голи. Команди діяли в повільному темпі, але це не завадило Роналду забити гол у першому таймі, а потім йому ж зробити дубль у другому і дозволити відзначитися партнерам по команді з його гольових передач - Модрічу і Корвахалю.

І тільки після цього "Шахтар" зумів перехопити ініціативу і довести интгригу у матчі до найвищої точки. Все почалося з пенальті на 77-й хвилині, який заробив Тайсон, а реалізував Тейшейра. На 83-й хвилині Дентіньо забив гол після розіграшу кутового, а на 89-й хвилині Тейшейра ударом низом вразив ворота суперника у третій раз.

У доданий арбітром час гірники продовжували атакувати, але суперник все ж зумів утримати перемогу.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за ходом подій.

У паралельному матчі групи в шведському Мальме місцева команда програла французькому ПСЖ з розгромним рахунком 0:5.

Таким чином, в турнірній таблиці у "Реала" 13 очок, ПСЖ - 10, "Шахтаря" і "Мальме" - по 3. Українці випереджають шведів завдяки перевазі в очних зустрічах - 0:1 і 4:0.

У заключному турі "Шахтар" 8 грудня зіграє в гостях з ПСЖ. Команда заочно бореться з "Мальме" за 3-е місце в підсумковій таблиці і вихід у плей-офф другого за значущістю єврокубка - Ліги Європи.