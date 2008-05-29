Збірна Росії перемогла сербів, англійці обіграли США
08:55, 29 травня 2008Спорт
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Відбулося кілька товариських матчів
В середу відбулося кілька товариських матчів національних збірних з футболу.
Збірна Росії здобула перемогу над Сербією (2:1). У складі російської команди відзначилися Павло Погребняк і Роман Павлюченко, у сербів єдиний гол забив Марко Пантеліч.
Суперник України у відборі до Чемпіонату світу 2010 року збірна Англії упевнено перемогла американців (2:0). Голи на рахунку Джона Террі і Стівена Джеррарда.
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