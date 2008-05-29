Збірна Росії перемогла сербів, англійці обіграли США

В середу відбулося кілька товариських матчів національних збірних з футболу.

Збірна Росії здобула перемогу над Сербією (2:1). У складі російської команди відзначилися Павло Погребняк і Роман Павлюченко, у сербів єдиний гол забив Марко Пантеліч.

Суперник України у відборі до Чемпіонату світу 2010 року збірна Англії упевнено перемогла американців (2:0). Голи на рахунку Джона Террі і Стівена Джеррарда.