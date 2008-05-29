Єврокомісія критикує ідею ФІФА про «національну квоту»

Європейська комісія вважає дискримінаційною пропозицію ФІФА про «національну квоту» у футбольних клубах.

Про це йдеться у заяві Комісара ЄС з питань зайнятості, соціальних справ і рівності шансів Володимира ШПІДЛИ, текст якої переданий УНІАН.

Комісар ЄС, зокрема, зазначив, що вважає дискримінаційною пропозицію ФІФА про введення правила, згідно з яким, щонайменше, 6 із 11 гравців на футбольному полі повинні мати громадянство тієї країни, за яку виступає клуб.

«Комісія показує «червону картку» правило «6+5». Професійні футболісти є працівниками, а отже, принципи недискримінації і вільного пересування повинні поважатися», - наголошується в заяві В.ШПІДЛИ.

Комісар ЄС також зазначив, що у випадку, якщо країни-члени ЄС застосовуватимуть правило «6+5», Комісія буде вимушена почати процедуру про порушення законодавства ЄС проти таких країн-членів.

Разом із тим, комісар зазначив, що запропоноване УЄФА правило про мінімальну кількість на полі гравців, «вихованих локально», може одержати підтримку Єврокомісії.

«Водночас, існує ризик непрямої дискримінації за принципом національності, оскільки доступ у спортивні клуби однієї країни-члена ЄС часто простіший для молодих гравців цієї ж країни, ніж для молодих гравців з інших країн-членів», - зазначив В.ШПІДЛА.

Разом із тим, комісар зауважив, що правило, запропоноване УЄФА, представляє інтерес для всіх, оскільки сприяє вихованню молодих гравців і посиленню збалансованості змагань.

Нове правило УЄФА має бути введене в силу з початку сезону 2008/2009 років. Згідно з цим правилом, 8 із 25 гравців списку А (гравців, які заявляються на сезон) мають бути гравцями, «вихованими локально».