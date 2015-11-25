Володимир Кличко провів відкрите тренування перед боєм з Ф'юрі (відео)

Українець готується до титульного бою, який відбудеться в суботу.

У Дюссельдорфі відбулося відкрите тренування чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine» Володимира Кличка і його суперника у майбутньому поєдинку британця Тайсона Ф'юрі, повідомляє Klitschko-brothers.com. Представляємо вашій увазі відеозапис відкритого тренування українського чемпіона. Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Ф'юрі відбудеться 28 листопада.

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