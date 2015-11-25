Володимир Кличко провів відкрите тренування перед боєм з Ф'юрі (відео)
16:39, 25 листопада 2015Спорт
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Українець готується до титульного бою, який відбудеться в суботу.
Reuters
У Дюссельдорфі відбулося відкрите тренування чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine» Володимира Кличка і його суперника у майбутньому поєдинку британця Тайсона Ф'юрі, повідомляє Klitschko-brothers.com.
Представляємо вашій увазі відеозапис відкритого тренування українського чемпіона.
Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Ф'юрі відбудеться 28 листопада.
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