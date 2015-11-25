Українець Іванов посів 4-е місце на чемпіонаті світу з шашок

На рахунку нашого міжнародного гросмейстера 4 перемоги при 15 нічиїх і жодної поразки, повідомляє офіційний сайт змагань.

20 найсильніших гросмейстерів світу змагалися в одне коло, кожен з кожним, провівши по 19 партій.

В останньому турі українець чорними грав з росіянином Айнуром Шайбаковим і зумів обіграти опонента. Тим не менш, наздогнати кого-небудь з трійки лідерів Іванову так і не вдалося.

Чемпіоном світу став Олександр Георгієв з Росії (6 перемог, 13 нічиїх, 0 поразок - 25 очок), срібло у Яна Грунендейка з Нідерландів (6-12-1, 24), ще одне срібло - у іншого голландця Рула Бумстри (5-14-0, 24). Бронза присуджена не була.

З усіма призерами Іванов протягом турніру зіграв внічию.

Чемпіонат світу з міжнародних шашок проходив в Нідерландах з 8 по 25 листопада.