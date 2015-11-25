Українець Іванов посів 4-е місце на чемпіонаті світу з шашок
У нідерландському Еммені завершився чемпіонат світу з міжнародних шашок (стоклітинкова дошка) серед чоловіків, за підсумками якого українець Артем Іванов посів 4-е місце.
На рахунку нашого міжнародного гросмейстера 4 перемоги при 15 нічиїх і жодної поразки, повідомляє офіційний сайт змагань.
20 найсильніших гросмейстерів світу змагалися в одне коло, кожен з кожним, провівши по 19 партій.
В останньому турі українець чорними грав з росіянином Айнуром Шайбаковим і зумів обіграти опонента. Тим не менш, наздогнати кого-небудь з трійки лідерів Іванову так і не вдалося.
Чемпіоном світу став Олександр Георгієв з Росії (6 перемог, 13 нічиїх, 0 поразок - 25 очок), срібло у Яна Грунендейка з Нідерландів (6-12-1, 24), ще одне срібло - у іншого голландця Рула Бумстри (5-14-0, 24). Бронза присуджена не була.
З усіма призерами Іванов протягом турніру зіграв внічию.
Чемпіонат світу з міжнародних шашок проходив в Нідерландах з 8 по 25 листопада.