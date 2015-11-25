"Реал" розгромив "Шахтар" у матчі Юнацької ліги УЄФА

Доля матчу була вирішена у другому таймі, коли мадридці забили чотири голи.

Гості вийшли вперед вже на 9-й хвилині гри після точного удару Седреса. Щоправда, вже на 23-й Олександр Зубков зрівняв результат. Гості втратили м'яч у центрі поля, чим скористався Олександр Пихаленок, який віддав на Андрія Борячука, а той вивів Зубкова на удар. Зубков з лінії штрафного пробив низом, м'яч пролетів між ногами воротаря "Реала" Люка Зідана (син капітана збірної Франції, чемпіона світу-98 та Європи-2000 Зінедіна Зідана) і опинився в сітці воріт - 1:1. Але, вже за три хвилини, на 26-й, Ласо знову вивів "Реал" вперед - 2:1.

А після перерви гості лише збільшували свою перевагу. На 56-й хвилині Майораль довів перевагу мадридської команди до двох голів, на 73-й Борячук знову скоротив його до мінімуму (2:3), але на 79-й та 81-й ще два голи забив Седрес, оформив хет-трик. А на 86-й хвилині Майораль зробив дубль - 2:6.

Таким чином, "Реал" набрав у турнірній таблиці 9 очок і очолює Групу А. У французького ПСЖ - 7 балів, шведського "Мальме" - 5, "Шахтаря" - 4.

Матч 5-го туру "Мальме" - " ПСЖ " відбудеться сьогодні увечері. Незалежно від його результату "Шахтар" достроково, за тур до кінця групового етапу змагань, вже втратив шанси на те, щоб зайняти 1-2 місця у групі і продовжити боротьбу в плей-офф Юнацької ліги навесні 2016-го року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері відбудеться матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Реал". Гра у Львові розпочнеться о 21.45.