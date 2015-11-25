Київське "Динамо" проведе два найближчі матчі єврокубків без глядачів - УЄФА

УЄФА оголосив остаточне рішення щодо покарання київського "Динамо" у зв'язку з расистка скандалом під час матчу Ліги чемпіонів "Динамо" - "Челсі", повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Згідно з рішенням, українська команда проведе дві чергові ігри на своєму полі в турнірах УЄФА без глядачів. Ще один матч без глядачів команді присуджено умовно. "Динамо" наданий випробувальний термін три роки на третій матч.

Клуб також оштрафований на 100 тис. євро.

Як повідомляв УНІАН, наступний домашній матч у Лізі чемпіонів «Динамо» зіграє проти ізраїльського «Маккабі» з Тель-Авіва 9-го грудня.