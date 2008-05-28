Павленка обрано Почесним президентом Федерації фігурного катання

21:49, 28 травня 2008
Спорт
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А Людмилу Супрун - просто президентом

Міністра України у справах сім’ї молоді та спорту Юрія ПАВЛЕНКА обрано Почесним президентом Федерації фігурного катання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінсім’ї, таке рішення було прийнято сьогодні в Києві на звітно-виборній конференції Української федерації фігурного катання на ковзанах.

На посаду президента Федерації було переобрано Людмилу СУПРУН.

Також у ході конференції було визначено нові стратегічні напрямки розвитку української школи фігурного катання на ковзанах. У виступах неодноразово підкреслювалось, що позитивна динаміка розвитку дає підстави сподіватися на виховання достойного резерву, який гідно представлятиме Україну на майбутніх Олімпійських іграх у Ванкувері.

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