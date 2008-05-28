Міністра України у справах сім’ї молоді та спорту Юрія ПАВЛЕНКА обрано Почесним президентом Федерації фігурного катання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінсім’ї, таке рішення було прийнято сьогодні в Києві на звітно-виборній конференції Української федерації фігурного катання на ковзанах.

На посаду президента Федерації було переобрано Людмилу СУПРУН.

Також у ході конференції було визначено нові стратегічні напрямки розвитку української школи фігурного катання на ковзанах. У виступах неодноразово підкреслювалось, що позитивна динаміка розвитку дає підстави сподіватися на виховання достойного резерву, який гідно представлятиме Україну на майбутніх Олімпійських іграх у Ванкувері.