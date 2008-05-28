Павленка обрано Почесним президентом Федерації фігурного катання
21:49, 28 травня 2008Спорт
704
А Людмилу Супрун - просто президентом
Міністра України у справах сім’ї молоді та спорту Юрія ПАВЛЕНКА обрано Почесним президентом Федерації фігурного катання.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінсім’ї, таке рішення було прийнято сьогодні в Києві на звітно-виборній конференції Української федерації фігурного катання на ковзанах.
На посаду президента Федерації було переобрано Людмилу СУПРУН.
Також у ході конференції було визначено нові стратегічні напрямки розвитку української школи фігурного катання на ковзанах. У виступах неодноразово підкреслювалось, що позитивна динаміка розвитку дає підстави сподіватися на виховання достойного резерву, який гідно представлятиме Україну на майбутніх Олімпійських іграх у Ванкувері.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter