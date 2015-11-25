Оприлюднено склад збірної України з біатлону на перший етап Кубка світу сезону 2015/16, повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.

В нього увійшли 7 представниць жіночої команди і 4 чоловіків. Ще 1-2 спортсмена чоловічої команди підсилять національну збірну за підсумками етапу Кубка IBU (Міжнародного біатлонного союзу) у шведському Ідре.

Склад команди виглядає наступним чином:

Жінки - Валя Семеренко, Юлія Джима, Ольга Абрамова, Олена Підгрушна,Наталія Бурдига. Після змагань в Ідре до команди приєднаються двоє з трійки - Яна Бондар, Юлія Журавок, Надія Бєлкіна.

Чоловіки - Сергій Семенов, Дмитро Підручний, Артем Прима, Володимир Семаков.

Перший етап Кубка світу з біатлону 2015/16 відбудеться з 28 листопада по 6 грудня в Остерсунді (Швеція).