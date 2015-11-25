Гендиректор "Шахтаря" розповів, чи планує команда переїздити до Запоріжжя та "підколов" "Динамо" кількістю уболівальників

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор футбольного клубу Сергій Палкін.

"Ми розуміємо, що Металург - це рідний клуб для запорожців, ми поділяємо занепокоєння місцевих уболівальників і всіляко бажаємо команді подолати існуючі проблеми й продовжити свою участь у турнірах Прем'єр-Ліги", - йдеться в повідомленні.

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За словами Палкіна, політика клубу на сьогодні - "грати у різних містах країни, розширювати географію, при цьому ми робитимемо акцент на східні регіони, де зосереджені наші вболівальники, які вимушено покинули свої домівки".

Це повідомлення послідувало після того, як у суботу під час гри із луцькою "Волинню" на запорізькій "Славутич-Арені" уболівальники розмістили на трибунах банер із написом "Вам тут не раді".

Також, гендиректор "Шахтаря" не забув "підколоти" свого головного конкурента в Чемпіонаті - київське "Динамо".

Зокрема він зазначив, що на останній матч його команди із "Волинню" у Запоріжжі прийшло 6 тисяч уболівальників, що "у 2,5 рази більше, ніж прийшло на "Динамо" в останньому турі".

"Кількість уболівальників, що прийшла на матч - є для нас головним критерієм, на підставі якого ми розуміємо, "раді нам", чи ні", - наголосив Палкін.

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Нагадаємо, головний тренер та гравці "Шахтаря", що наразі базується у Львові, неодноразово скаржилися на місцевих уболівальників вважаючи, що вони недостатньо люблять цей футбольний клуб.