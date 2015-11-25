Тренер "Динамо" Ребров після матчу з "Порту": Ця перемога дуже важлива для нас усіх

Головний тренер «Динамо» (Київ) Сергій Ребров після переможного матчу Ліги чемпіонів проти «Порту» підвів підсумок на післяматчевій прес-конференції, повідомляє прес-служба ФК "Динамо".

- Треба привітати всіх уболівальників і хлопців, які здобули таку важливу перемогу. Перед грою збірної я сказав хлопцям, що вони повинні здобути перемогу для всієї України. І зараз вони повинні були зробити те ж саме, тому що досить багато років ми не проходили в плей-офф, а зараз у нас є хороший шанс. Я радий, що хлопці терпіли.

«Порту» виставив склад з трьома опорними півзахисниками і намагався грати на нічию, три опорника у них рідко коли грають. Я радий, що ми використали свої моменти. Напевно, на виїзді, особливо в матчі з «Порту», нанести за гру 17 ударів по воротах непросто. Ця перемога дуже важлива для нас усіх.

- З якої причини в заявці на гру не виявилося Кравця?

- Я вже говорив про це багато разів. У нашому складі є 25-28 футболістів, з яких у заявку на гру потрапляють 18. Наприклад, у грі в Лондоні в заявку не потрапив Теодорчик...

- Питання лише в тому, чи не отримав Артем пошкодження?

- Ви ж бачили, вчора Артем тренувався. Травми у нього немає.

- Склалося враження, що це був той випадок, коли тактичний план на гру був виконаний сьогодні відсотків на 90-95. Чи це так?

- Напевно, якщо рахунок 2:0. Дійсно, ми не дали створити багато моментів «Порту», що славляться контролем м'яча, комбінаційною грою. Напевно, ми нічого не робили нового, так само граємо і в чемпіонаті України, намагаємося грати компактно і агресивно. Сьогодні гра виходила. Всі терпіли до кінця, хоча і сил вже не було. Просили заміни, так як за десять хвилин до кінця вже сил не залишилося, хлопці все віддали на полі. Я радий, що вони були однією командою на полі, це дуже важливо. Ми могли сьогодні програти, зіграти внічию, але ми виграли, і заслужили на цю перемогу, тому що на полі була команда, і всі билися один за одного.

- Сергій Станіславович, сьогодні 12-м гравцем «Динамо», схоже, був Господь Бог...

- Я сподіваюся. що далі ми не будемо сподіватися на Бога. Будемо сподіватися тільки на себе.

- Як тепер підтримати форму команди перед вирішальною грою з «Маккабі»?

- Думаю, зараз ми будемо готуватися до гри з «Чорноморцем». Буде гра з «Маккабі» - повірте, ми до неї підготуємося. Ми готуємося до кожної гри, не має значення, який суперник. Зараз хлопці отримали цю впевненість і всі чекають цю гру. Зараз особливо і готувати не потрібно, а навпаки, розвантажити гравців, тому що кінець сезону. Багато з них отримали велике фізичне та психологічне навантаження, багато з них були в збірних. І перемоги, і поразки, непросто переживаються психологічно. Я впевнений, що зараз в роздягальні хлопці горять бажанням, щоб ця гра відбулася якомога швидше, щоб довести, що ми гідні грати далі в Лізі чемпіонів.

- Вже зараз лунають розмови про те, що «Динамо» зобов'язано перемагати «Маккабі»...

- Я ж відповів на це питання. Зараз у всіх на думці гра з «Чорноморцем», коли буде «Маккабі», повірте, хлопці будуть готові до цього матчу. Це гра, все може бути. Сьогодні важливо грати командою, віддавати всі сили на полі і розуміти, за рахунок чого потрібно обігрувати цю команду. Не потрібно закидати їх шапками. У нас і в чемпіонаті України теж бувають ігри, коли зазделегідь всі розуміють, що ми повинні вигравати. Треба розуміти, за рахунок чого вигравати, і підготуватися до цієї гри. Зараз важливо підготуватися до гри з «Чорноморцем».

- Чи згодні ви з тим, що «Порту» виявився не готовий до такого «Динамо» і не зміг перебудуватися по ходу гри?

- Суперник перебудовувався по ходу гри. Вони виходили з метою зберегти нічию. Таких гострих атак, як у Києві, у них не було. З перших хвилин вони хотіли компактно оборонятися і гострих атак не було. Але футбол - це така гра, в якій одна команда отримує більшу впевненість. Ще раз повторю, нанести на виїзді 17 ударів по воротах у такій грі на виїзді дійсно непросто.

Як повідомляв УНІАН, київське "Динамо" обіграло "Порту" в ключовому матчі групового етапу ЛЧ в гостях з рахунком 2:0. Тепер, перемога "Динамо" в заключному турі в домашньому матчі над аутсайдером групи ізраїльським "Маккабі" (Тель-Авів) дозволить чинному чемпіону України пробитися у весняну стадію змагань - плей-офф Ліги чемпіонів - 1/8 фіналу.