Гравець "Динамо" Ярмоленко про матч з "Порту": Ще до гри знав - пенальті буду бити по центру

Футболіст київського «Динамо» Андрій Ярмоленко в ефірі телеканалу Футбол1 поділився емоціями після перемоги над «Порту».

- Сьогодні виграли у досить сильного і серйозного суперника. Виклалися, віддали всі сили, тому є привід для радості, - зазначив Ярмоленко.

— Як Ребров просив грати проти «Порту»?

— Сказав, щоб виходили, нічого не боялися і показували той футбол, у який ми граємо в чемпіонаті України, контролювали м'яч.

— Коли ви прийняли рішення пробивати пенальті по центру воріт, це ж Касільяс?

— Ще до гри. Я подивився, як діє Касільяс, він весь час намагається вгадати, тому ще до гри знав, якщо буде пенальті — буду бити по центру.

— Коли ви в останній раз били пенальті за «Динамо»?

— Чесно кажучи, я не пам'ятаю. Судді не ставлять нам пенальті.

— Ви знали заздалегідь, що якщо буде пенальті, то бити будете Ви?

— Дерліс просив, але я був упевнений, що заб'ю. Радий, що тренерський штаб, команда довірили мені це право.

— Якщо не помиляюся, в 2000-му році Сергій Ребров теж бив пенальті Касільясу і не забив. Можна сказати, що ви учень перевершив учителя?

— Мені до вчителя ще далеко, значить я помстився за Станіславовича.

Як повідомляв УНІАН, київське "Динамо" обіграло "Порту" в ключовому матчі групового етапу ЛЧ в гостях з рахунком 2:0. Тепер, перемога "Динамо" в заключному турі в домашньому матчі над аутсайдером групи ізраїльським "Маккабі" (Тель-Авів) дозволить чинному чемпіону України пробитися у весняну стадію змагань - плей-офф Ліги чемпіонів - 1/8 фіналу.