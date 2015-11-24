"Динамо" обіграло "Порту" в матчі Ліги чемпіонів

У Порту завершився матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Порту" приймав київське "Динамо" і програв з рахунком 0:2.

Португальці, які вважалися явними фаворитами гри, лише на початку матчу доводили свій статус постійним тиском на ворота суперника. Однак, ближче до середини першого тайму гості перехопили ініціативу і почали створювати момент за моментом. А на 35-й хвилині португальці порушили правила, збив у своєму штрафному майданчику Рибалку, і суддя призначив пенальті. 11-метровий чітко реалізував Андрій Ярмоленко, який переграв воротаря суперників Ікера Касільяса.

Другий тайм почався з потужних атак господарів поля, але вони ніяк не могли вивести своїх нападників на хороший завершальний удар. Оборона "Динамо" діяла чітко і злагоджено. А на 64-й хвилині гол забив Дерліс Гонсалес, якому вдався прохід по центру поля і акцентований удар. В цьому епізоді не обійшлося без помилки Касільяса, від рук якого м'яч і влетів у ворота.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, за якою можна простежити за перебігом подій.

У паралельному матчі Групи G лондонський "Челсі" грав в гостях з ізраїльським "Маккабі" (Тель-Авів) і виграв з рахунком 4:0.

Таким чином, за тур до кінця змагань у "Челсі" і "Порту" по 10 очок, "Динамо" - 8, "Маккабі" - 0.

Перемога "Динамо" в заключному турі в домашньому матчі над аутсайдером групи "Маккабі" дозволить чинному чемпіону України пробитися у весняну стадію змагань - плей-офф Ліги чемпіонів - 1/8 фіналу.