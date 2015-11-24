Ф'юрі намагався "понюхати страх" Кличка під час дуелі поглядів перед титульним боєм (відео)

Сьогодні в Дюссельдорфі (Німеччина) відбулася фінальна прес-конференція перед боєм між чемпіоном світу в суперважкій вазі WBA, WBO, IBF, IBO українцем Володимиром Кличком і претендентом на його титули британцем Тайсоном Ф'юрі, повідомляє Klitschko-brothers.com.

Ф'юрі під час дуелі поглядів з Кличко влаштував справжнє шоу. Британець без перерви теревенив і навіть намагався "понюхати страх" українського чемпіона.

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко – Ф'юрі відбудеться 28 листопада.