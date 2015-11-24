Київське "Динамо" обіграло "Порту" в Юнацькій лізі УЄФА
У Порту завершився матч Юнацької ліги УЄФА (вік гравців - до 19 років), в якому "Порту" приймав київське "Динамо" і програв з рахунком 0:1.
Доля матчу була вирішена в епізоді на 69-й хвилині гри, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Контратака киян призвела до того, що Віктор Циганков отримав пас, пройшов по правому флангу і прострілив на лінію воротарського майданчика, де Олексій Щебетун в підкаті дотягнувся до м'яча і проштовхнув його у сітку. У час, що залишився, кияни зуміли втримати перевагу.
В іншому матчі Групи G ізраїльський "Маккабі" (Тель-Авів) на своєму полі поступився англійському "Челсі" з Лондона з рахунком 0:4.
Таким чином, в турнірній таблиці у "Челсі" 13 очок, "Динамо" і "Порту" - 7, "Маккабі" - 1 бал.
"Динамо" випереджає "Порту" в боротьбі за 2-3 місця за рахунок двох перемог в очних зустрічах.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері в Порту відбудеться матч Ліги чемпіонів УЄФА "Порту" - "Динамо". Початок гри о 21.45 за київським часом.