Оприлюднено склад збірної України на чемпіонат Європи з кросу

Виконком Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) на своєму засіданні затвердив персональний склад офіційної делегації національної збірної України для участі у чемпіонаті Європи з кросу.

Україна на цих змаганнях буде представлена повним складом (по чотири атлети) в усіх видах програми, повідомляє прес-служба ФЛАУ. Повний склад команди виглядає таким чином: ЮНІОРИ - Шевченко Сергій, Фесенко Роман, Івахін Андрій, Хоменко Володимир; ЮНІОРКИ - Немченко Марина, Жмурко Анна, Мороз Юлія, Нагорна Яна; ЧОЛОВІКИ (МОЛОДЬ) - Городиський Іван-Богдан, Антонюк В'ячеслав, Капітанець Віталій, Нижник Микола, Обухівський Олексій (резерв); ЖІНКИ (МОЛОДЬ) - Стребкова-Солтан Наталія, Зіненко Валерія, Ходаківська Марія, Райта Оксана; ЧОЛОВІКИ - Лашин Дмитро, Коваль Василь, Савчук Руслан, Стребков Іван; ЖІНКИ - Михайлова Дар'я, Ігнатова Юлія, Кілярська Валентина, Федорова Олена. Чемпіонат Європи відбудеться 13 грудня 2015 року в місті Єр (Франція).

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