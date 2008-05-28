«Динамо» і «Шахтар» розіграють Суперкубок України 15 липня

Українська футбольна Прем`єр-ліга почне свою роботу з наступного сезону.

Як повідомляється на офіційному сайті футбольного клубу «Динамо» (Київ), у вівторок, 27 травня, відбулася чергова зустріч президентів клубів Вищої ліги, яка проходила в столичному готелі «Київ» і тривала більше трьох годин. Головна дискусія розгорнулася щодо того, коли має стартувати Прем`єр-ліга. У результаті було ухвалене рішення не відкладати змагання на рік і почати його вже цього сезону.

Після цього одноголосно в.о. керівника нової Ліги строком на два місяці був обраний президент ФК «Харків» Віталій ДАНИЛОВ. Після закінчення цього терміну на конкурсній основі буде обраний постійний голова організації.

Крім того, на зустрічі визначили день і місце проведення Суперкубку України. 15 липня в Полтаві на стадіоні «Ворскла» зустрінуться кращі команди країни – київське «Динамо» і донецький «Шахтар». В усіх чотирьох попередніх розиграшах володар Суперкубку визначався серед вищеназваних команд. У трьох із них сильнішими виявлялися кияни, одного разу кубок виїжджав до Донецька.

Як повідомлялося, 9 квітня представники 12-ти з 16-ти футбольних клубів Вищої ліги підписали протокол про створення Прем`єр-ліги України.