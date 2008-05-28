Шахтар виклав 9 млн. євро за болівійця (фото)
10:50, 28 травня 2008Спорт
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Контракт підписаний на 5 років
Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) 27 травня підписав контракт із нападаючим із Болівії Марсело Моренно МАРТІНСОМ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі клубу, контракт із 20-річним форвардом підписаний на 5 років. Сума трансферу становить 9 млн. євро.
У прес-службі уточнили, що М.МАРТІНС виступав у чемпіонаті Бразилії за клуби "Віторія" й "Крузейро", зігравши 68 матчів, і забив 43 голи. За збірну Болівії зіграв 4 матчі й забив 2 голи. Виступав також за молодіжну збірну Болівії.
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