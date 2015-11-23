Міжнародна федерація тенісу відмовилася переносити фінальний матч Кубка Девіса через події в Бельгії

Міжнародна федерація тенісу (ITF) і бельгійська Королівська тенісна федерація (RBTF) після проведених консультацій з фахівцями з безпеки зазначають, що на сьогоднішній день не існує жодних передумов для перенесення фінального матчу Кубка Девіса між командами Бельгії і Великобританії, повідомляється на офіційному сайті турніру.

Матч відбудеться в заплановані терміни в Генті.

Разом з тим, під час проведення матчу будуть підвищені заходи безпеки. Так, організатори не планують продавати квитки біля арени і не будуть пускати до арени тих любителів тенісу, у яких немає квитків на трибуни. Ворота відкриватимуться за дві години до початку ігор, а глядачі будуть ретельно оглядатись.

Сумки та рюкзаки можна буде залишити у спеціальних камерах зберігання за межами арени, також уболівальники не зможуть пронести на стадіон продукти харчування та напої. Все це буде доступно в буфетах на арені.

Кубок Девіса - неофіційний командний чемпіонат світу з тенісу, один з найпрестижніших турнірів у цьому виді спорту.