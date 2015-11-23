Арбітражна палата незалежного комітету з етики ФІФА відкрила справи проти Блаттера і Платіні

Арбітражна палата уважно вивчила доповіді і вирішила порушити офіційне розгляд проти президента Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) та голови Союзу європейський футбольних асоціацій (УЄФА), повідомляє прес-служба ФІФА.

З причин, пов'язаних з правом на конфіденційність і з презумпцією невинності до доказу провини, арбітражна палата не буде публікувати деталі санкцій, запитаних слідчої палатою у підсумкових доповідях.

В ході судового розгляду обидві сторони будуть запрошені, щоб представити свої позиції щодо підсумкових доповідей слідчої палати (ст. 70 п. 2 Кодексу ФІФА з етики), і вони можуть вимагати проведення слухань (стаття . 74 п. 2 Кодексу ФІФА з етики).

Арбітражна палата має намір прийняти рішення в обох випадках до кінця грудня.

Як повідомляв УНІАН, Комітет з етики ФІФА відсторонив керівників найбільших футбольних організацій - Міжнародної та європейської федерацій - строком на 90 днів. Термін відсторонення відраховується з 7 жовтня 2015 року. в подальшому цей термін може бути збільшений, але не більше ніж на 45 днів.

Пізніше Платіні подав апеляцію в Спортивний арбітражний суд (CAS) в швейцарській Лозанні на це рішення.