Арбітражна палата незалежного комітету з етики ФІФА відкрила справи проти Блаттера і Платіні
Арбітражна палата незалежного комітету з етики ФІФА під головуванням Ханса-Йоахима Еккерта сьогодні офіційно відкрила арбітражні справи проти Йозефа Блаттера і Мішеля Платіні на основі остаточних доповідей, представлених слідчою палатою.
Арбітражна палата уважно вивчила доповіді і вирішила порушити офіційне розгляд проти президента Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) та голови Союзу європейський футбольних асоціацій (УЄФА), повідомляє прес-служба ФІФА.
З причин, пов'язаних з правом на конфіденційність і з презумпцією невинності до доказу провини, арбітражна палата не буде публікувати деталі санкцій, запитаних слідчої палатою у підсумкових доповідях.
В ході судового розгляду обидві сторони будуть запрошені, щоб представити свої позиції щодо підсумкових доповідей слідчої палати (ст. 70 п. 2 Кодексу ФІФА з етики), і вони можуть вимагати проведення слухань (стаття . 74 п. 2 Кодексу ФІФА з етики).
Арбітражна палата має намір прийняти рішення в обох випадках до кінця грудня.
Як повідомляв УНІАН, Комітет з етики ФІФА відсторонив керівників найбільших футбольних організацій - Міжнародної та європейської федерацій - строком на 90 днів. Термін відсторонення відраховується з 7 жовтня 2015 року. в подальшому цей термін може бути збільшений, але не більше ніж на 45 днів.
Пізніше Платіні подав апеляцію в Спортивний арбітражний суд (CAS) в швейцарській Лозанні на це рішення.