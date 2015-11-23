Тренер "Порту" перед матчем ЛЧ з "Динамо": "Ми ще нічого не гарантували"

На передматчевій прес-конференції перед грою Ліги чемпіонів з київським «Динамо» головний тренер «Порту» Хулен Лопетегі висловив побоювання з приводу результату завтрашнього матчу, повідомляє прес-служба ФК "Динамо" (Київ).

Зокрема, тренер сказав наступне: "Ми перебуваємо на фінішній прямій на груповому етапі Ліги чемпіонів. Заключні матчі в зв'язку з цим набувають першорядного значення. Ми ще собі нічого не гарантували і знаємо, що для того, щоб вийти з групи нам треба обіграти дуже сильну команду, яку в Києві ми не змогли перемогти".

"В домашній зустрічі для того щоб виграти нам треба продемонструвати всі свої найкращі якості. Я радий, що повернувся Майкон і команда повністю укомплектована. Коли ми готові на рівні, то ми дуже конкурентноздатні і амбітні", - додав Лопетегі.

У свою чергу, лівий захисник "Порту", мексиканець Мігель Лайюн зазначив: "Мені дуже пощастило, що я саме в цей час граю за "Порту". Я мріяв про це все своє життя. Кожного разу, коли я виходжу на поле, намагаюся показати максимум, на що я здатний. Я докладаю всіх зусиль, щоб прогресувати. Завтра ми повинні дуже постаратися для того, щоб виграти у київського "Динамо" і стати героями, адже у нашого клубу багата досягненнями історія, яку ми хочемо продовжити".

Як повідомляв УНІАН, матч "Порту" - "Динамо" відбудеться 24 листопада в Португалії. Гра розпочнеться о 21.45 за київським часом.