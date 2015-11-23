Каратисти Одеської області виграли чемпіонат України в командному заліку

В чемпіонаті взяли участь 460 спортсменів з 12 регіонів країни – це абсолютний рекорд національних чемпіонатів.

Щодо спортивних результатів, то знову зберіглось традиційне домінування трьох регіонів з найкращим рівнем розвитку карате – Одеська область, Львівська область, місто Київ. Саме в такому порядку вони очолили залікові таблиці чемпіонату: у дорослих одесити взяли 7 золотих, 3 срібних та 5 бронзових нагород, львів’яни – відповідно 6, 5 та 6, а кияни – 2, 1 та 7. У кадетів, юніорів та молоді підсумки були такі: одесити – 13 золотих, 6 срібних, 12 бронзових; львів’яни – 7, 7 та 5, кияни – 7,5 та 8.

Загалом медалі чемпіонату вибороли представники 10 регіонів серед дорослих та 11 регіонів серед молоді. Це яскравий показник того, що гегемонам підростає конкуренція. Наприклад, минулого року збірну Запорізької області представляв один учасник, що залишився без нагороди, а в Іллічівську лише юні запоріжці вибороли 6 медалей (2 срібні, 4 бронзові), та серед дорослих Антон Семченко здобув бронзу (куміте, -84 кг). Дніпропетровці повертаються з Іллічівська з 3 молодіжними та 4 дорослими медалями, серед яких – дві золоті, що їх здобули вихованці тренера Кирила Кірсанова кадети Роберт Широян (-70 кг) та Єгор Рудковський (+70 кг).

Говорячи про турнір серед дорослих, слід звернути увагу, що гідну конкуренцію досвідченим майстрам склали вчорашні юніори. Так, юний одесит Микита Тюх виграв змагання в категорії ката. Львів’янин Тарас Герчук став чемпіоном в важкій вазі, а його ровесники Роман Рехлицький (-84 кг) та Роман Кміть (-75 кг) посіли другі місця. Юна одеситка Анна Чеголя в фіналі дала справжній бій титулованій львів’янці Катерині Кривій (-50 кг), та навпаки – юна львів’янка Анастасія Мястковська гідно боролася в фіналі проти титулованої одесітки Анжеліки Терлюги (-55 кг). І це далеко не всі приклади, які свідчать про те, що провідним українським каратистам вже підросла гідна зміна. І що головний тренер національної дорослої збірної Антон Нікулін матиме добрий вибір та супутній головний біль – кому віддавати перевагу.

Власне відбір до національних збірних був ще однією складовою чемпіонату країни. Тепер спортсмени, що посіли призові місця, будуть доводити своє право на статус члена збірної на етапах Премєр-ліги (дорослі) та відбірному турнірі в Словенії (кадети, юніори, молодь). Адже 2016 року на молодих чекає чемпіонат Європи, що пройде в лютому в Лимасолі (Кіпр), а на дорослих – чемпіонат Європи (травень, Монпельє, Франція) та чемпіонат світу (листопад, Лінц, Австрія).

Втім, й досвідчені майстри довели, що не збираються легко поступатися своїми позиціями. Окрім вже згаданих Катерини Кривої та Анжеліки Терлюги, перемоги здобули зокрема Олег Філіпович (Львів, -60 кг), Дмитро Негатуров (Одеса, -75 кг), Анастасія Степашко (Одеса, +68 кг). А з Анітою Серьогіною стався прикрий випадок: в двобої за вихід в фінал суперниця з Дніпропетровську Олександра Єланська завдала їй травму носа. Олександрі за порушення правил присудили поразку, але лікарі заборонили Аніті битися в фіналі. Таким чином, чемпіонкою України без боротьби в фіналі стала киянка Лейла Іскендерова, а Аніта Серьогіна здобула срібну медаль – якої до речі в її багатій колекції ще не було. В 2013 році в Харкові, повернувшись після важкої травми ноги, Аніта здобула бронзу, а золотих медалей чемпіонки України в неї аж п’ять. Так що тепер вона має повний комплект – так само, як і нагород чемпіонатів Європи.