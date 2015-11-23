"Голден Стейт" повторив рекорд НБА за кількістю перемог на старті сезону

Команда Національної баскетбольної асоціації (НБА) "Голден Стейт Ворріорз" здобула перемогу над "Денвер Наггетс", яка стала 15-ю в 15 перших матчах регулярного чемпіонату, повідомляє офіційний сайт НБА.

Зустріч завершилася з рахунком 118:105.

Тим самим, команда повторила рекорд НБА за кількістю виграних поєдинків поспіль на старті сезону. Цей рекорд встановив колектив "Вашингтон Кепіталс" в сезоні-1948/49, а потім повторив "Х'юстон Рокетс" - в сезоні-1993/94. При цьому, "Ракети" згодом стали чемпіонами.

Наступну гру, в якій «Ворріорз» може встановити новий рекорд ліги, команда проведе в ніч на 25 листопада за київським часом проти «Лос-Анджелес Лейкерс».