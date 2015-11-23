Півзахисник "Карпат" Гуцуляк став другим бомбардиром УПЛ серед 17-річних гравців (відео)

Львів'янин став другим футболістом 1997 року народження, якому вдалося відкрити рахунок голам у елітному дивізіоні чемпіонату України, повідомляє Золотий талант України.

Першим навесні 2015-го став ще один гравець «Карпат» Мар'ян Швед, який влітку перейшов в іспанську «Севілью».

У неділю, 22 листопада, Гуцуляку виповнилося 17 років і 331 день. Він – наймолодший на даний момент бомбардир нинішнього сезону в Прем'єр-лізі. У 15-му турі він провів на полі цілий тайм. Підстав для цього у тренера "Карпат" Ігора Йовичевича вистачало – під час відрядження в юнацьку збірну України на матчі першого етапу відбору Євро-2016 (U-19) Гуцуляк забив три м'ячі за 210 хвилин, ставши героєм поєдинку з Боснією (3:1).

За 25 сезонів проведення чемпіонату України показник Гуцуляка (17 років 331 день) – входить в Топ-40. Але якщо брати останні 10 років, то львів'янин займає 4-е місце в списку юних голеадорів.

У більш юному віці дебютні голи забивали Микола Шапаренко з «Іллічівця» в травні 2015-го (16 років 238 днів), Артур Каськів із запорізького «Металурга» у травні 2009-го (17 років 186 днів) і вже згадуваний вище Швед у квітні 2015-го (17 років 283 дня). Щоправда, Швед відразу відзначився дублем, а Каськів слідом за першим голом встиг забити ще три м'ячі до досягнення віку Гуцуляка.