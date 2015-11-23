У складі делегації "Динамо" на матч Ліги чемпіонів з "Порту" вирушив 21 футболіст

Київське «Динамо» вирушило в португальський Порту на матч 5-го туру групового турніру Ліги чемпіонів з місцевим однойменним клубом.

На матч з «Порту» тренерський штаб «Динамо» взяв 21 футболіста, 18 із них потраплять у заявку на поєдинок, повідомляє прес-служба українського клубу. У складі команди: воротарі Шовковський, Рибка, Бущан; захисники Антунеш, Макаренко, Драгович, Хачеріді, Сілва; півзахисники Мігель, Гонсалес, Рибалка, Буяльський, Сидорчук, Петрович, Гармаш, Гусєв, Беланда; нападники Кравець, Мораєс, Ярмоленко, Теодорчик. У Києві залишилися захисник Віда і півзахисник Морозюк. Матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Порту" - "Динамо" відбудеться 24 листопада на стадіоні "Драгау". Початок матчу - о 21.45 за київським часом.

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