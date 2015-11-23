Джоковіч переміг Федерера та виграв Підсумковий чемпіонат АТР

Про це повідомляє Проспорт.

У фіналі турніру він переграв швейцарця Роджера Федерера– 6:3, 6:4.

На перемогу в цій зустрічі Новак витратив 1 годину і 30 хвилин.

Зазначається, що призовий фонд турніру складав 7 мільйонів доларів.

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Раніше УНІАН повідомляв, що серб Новак Джоковіч утретє став переможцем Вімблдону, перегравши в чотирьох сетах швейцарця Роджера Федерера.