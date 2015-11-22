Жіноча збірна України з шахів здобула срібло чемпіонату Європи

У Рейк'явіку (Ісландія) завершився командний чемпіонат Європи з шахів, де по сумі 9 турів збірна України набрала 15 очок (7 перемог, 1 нічия, 1 поразка) і завоювала підсумкове 2-е місце.

У матчі заключного туру збірна України зустрічалась з командою Нідерландів і здобула переконливу перемогу з рахунком 3,5:0,5 очка. Єдина нічия була зафіксована в партії Ганни Музичук та Анни Хааст. В інших партіях українки були сильнішими за суперниць - Марія Музичук здолала Жаокін Пенг, Ганна Ушеніна була сильнішою Леї Ланчави, а Інна Гапоненко переграла Анну-Марію Казарян.

Основні суперниці українок у боротьбі за "срібло" - команда Грузії - несподівано втратила командне очко в матчі зі збірною Австрії, зігравши внічию 2:2.

Таким чином, чемпіоном Європи стала збірна Росії - 17 балів, у України - 15, у Грузії - 14.

Чоловіча збірна України фінішувала на 5-му місці - 12 очок (6 перемог і 3 поразки). Чемпіоном Європи тут також стала команда Росії (15), яка випередила Вірменії та Угорщини (по 13).

Як повідомляв УНІАН, командний чемпіонат Європи з шахів проходив у Рейк'явіку з 12 по 22 листопада.