"Зоря" зрівнялася з "Дніпром" за очками у боротьбі за 3-4 місця в турнірній таблиці УПЛ

У Харкові завершився матч 15-го туру чемпіонату України з футболу, в якому "Металіст" приймав на своєму полі луганську "Зорю" і програв з рахунком 0:1, після чого "Зоря" зуміла наздогнати за очками в турнірній таблиці дніпропетровський "Дніпро".

Долю матчу вирішив пенальті, призначений арбітром на 69-й хвилині у ворота господарів поля. Сергій Рудика в штрафному майданчику грубо збив Андрія Пилявского і отримав червону карточу. А пенальті реалізував Желько Любенович - 0:1. За 3 хвилини склади команд зрівнялися, тому що був вилучений з поля гравець гостей Микита Каменюка, але це не завадило "Зорі" спокійно довести матч до перемоги.

Раніше, в матчех за участю лідерів у 15-му турі "Дніпро" зіграв внічию з "Чорноморцем" в Одесі (0:0), київське "Динамо" виграло у донецького "Олімпіка" (3:0), а донецький "Шахтар" обіграв луцьку "Волинь" - 4:0.

Таким чином, у "Шахтаря" і "Динамо" тепер по 37 очок, "Дніпра" та "Зорі" - по 28. Донецький і дніпропетровський колектив знаходяться вище суперників у таблиці за додатковими показниками. Шістки найсильніших команд ліги замикають "Ворскла" (22) та "Волинь" (21).

16-й тур чемпіонату України відбудеться 28-30 листопада.