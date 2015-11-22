"Металург" програв "Олександрії" в матчі УПЛ

У Запоріжжі завершився матч 15-го туру чемпіонату України з футболу, в якому "Металург" приймав на своєму полі "Олександрію" і програв з рахунком 0:2.

Доля матчу була вирішена за 16 хвилин до фінального свистка.

Гра проходила з невеликою ігровою і територіальною перевагою гостей. Тим не менш, протягом 73 хвилин господарі успішно відбивали атаки опонента і утримували рівновагу в рахунку.

Вирішальний епізод у грі стався на 74-й хвилині, коли м'яч влучив у руку Євгену Іздебському і суддя призначив пенальті. 11-метровий реалізував Андрій Запорожан. А за 6 хвилин, на 80-й, Іздебський ще раз відзначився зі знаком "мінус", забивши гол у свої ворота. Під час атаки "Олександрії" після сильного прострілу Юрія Коломойця, м'яч від Іздебського закотився за лінію воріт - 0:2.

Таким чином, у "Металурга" залишилося 3 очки в турнірній таблиці УПЛ й команда, як і раніше, займає останнє 14-е місце.

В "Олександрії" тепер 16 очок і команда перемістилася з 9-го на 8-е місце.