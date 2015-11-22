Народжений у Дніпропетровську німецький футболіст готовий виступати за збірну Росії

Народжений в Україні німецький футболіст Роман Нойштедтер, який виступає в команді Бундесліги "Шальке-04" з Гельзенкірхена заявив про те, що готовий виступати за збірну Росії, повідомляє "Советский спорт".

"Якщо покличуть – так, звичайно, готовий. Це шанс для мене, я буду радий, якщо мене запросять у російську збірну", - заявив гравець.

Раніше, колишній прес-аташе збірної Росії Ілля Казаков, у своєму Twitter повідомив: "Майже на 100% впевнений, що до Євро натурализують не Фернандеса, а Романа Нойштедтера. Цій темі не один день, до речі".

Роман Нойштедтер народився у Дніпропетровську в 1988-му році. В той час батько Романа, Петро Нейштетер, грав за «Дніпро» в чемпіонаті СРСР. У дитинстві сім'я футболіста переїхала в Німеччину. Свою професійну кар'єру Роман почав у 2008-му році. Він виступав за "Майнц" і "Боруссію" з Менхенгладбаха. Зараз він виступає за "Шальке-04".

У свій час він провів два матчі за збірну Німеччини, але це були товариські ігри. За правилами ФІФА, гравець може обирати національну команду, за яку буде виступати в офіційних змаганнях.

В 2011 році мова йшла про залучення Роману в збірну України, але головний тренер Олег Блохін спростував цю інформацію у 2012 році.

Збірна Росії стала учасником Євро-2016 зайнявши 2-е місце у своїй групі у відбірному турнірі.