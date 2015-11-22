Гандбольний "Мотор" виграв матч Ліги чемпіонів у румунського "Байя Маре"

У Броварах завершився матч 8-го туру групового етапу гандбольної Ліги чемпіонів, в якому український "Мотор" приймав румунський "Байя Маре" і обіграв суперника з рахунком 25:23.

Українці мали перевагу по ходу матчу і вже в першому періоді створили собі відрив у рахунку у 3 м'ячі - 14:11. У другому періоді підопічні Миколи Степанця зосередилися на тому, щоб втримати перевагу в рахунку і досягли успіху в цьому.

Найрезультативнішими гравцями у складі української команди в цій грі стали Сергій Бурка (8 голів) і Борис Пуховський (6).

Таким чином, на рахунку "Мотора" 12 очок (6 перемог і 2 поразки) і команда продовжує одноосібно лідирувати в турнірній таблиці Групи D.