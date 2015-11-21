Ель-класіко на Сантіяго Бернабеу: "Реал" удома принизливо програв каталонцям

Каталонська "Барселона" розгромила мадридський "Реал" в першому "ель-класіко" сезону 2015/16, повідомляє Проспорт.

У гостях, на стадіоні "Сантіяго Бернабеу" команда Луїса Енріке тотально переграла підопічних Рафаеля Бенітеса, забивши їм 4 сухих м'ячі – 0:4.

Двома голами відзначився Луїс Суарес (11', 74') і ще по одному м'ячу забили Неймар (38') та Іньєста (53' ).

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"Реал" почав створювати моменти лише після 3 пропущеного голу, але у всіх епізодах голкіпер каталонців Клаудіо Браво був на висоті.

Зазначимо, що перемога дозволила "Барсі" обійти "Реал" у турнірній таблиці, набравши 27 очок. У "вершкових" залишилося 24 пункти.

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У середу, 25 листопада "Реал" зіграє в рамках Ліги чемпіонів у Львові проти "Шахтаря".

Раніше УНІАН повідомляв, що у Севільї у матчі 11-го туру чемпіонату Іспанії з футболу "Севілья" приймала мадридський "Реал" і обіграла суперника з рахунком 3:2. Український легіонер Євген Коноплняка зробив гольову передачу в моменті, коли "Севілья" забила другий гол.