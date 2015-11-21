"Чорноморець" і "Дніпро" зіграли внічию в матчі Прем'єр-ліги

В Одесі завершився матч 15-го туру чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" приймав дніпропетровський "Дніпро" й зумів зіграти внічию - 0:0.

Гра в Одесі проходила з ігровою і територіальною перевагою гостей, які мали безліч моментів для того, щоб відкрити рахунок.

Як завжди, в атаці у дніпропетровців найактивнішими були Бруно Гама, Євген Селезньов і Роман Зозуля. І чим ближче до кінця матчу, тим все активнішими ставали дії дніпропетровців. Крім того, суддя додав 6 хвилин до основного часу гри, але в ці хвилини найреальніший шанс був у одеситів, коли небезпечний штрафний з кромки поля выконував Владислав Калитвінцев. У підсумку матч так і завершився нульовою нічиєю.

Таким чином, "Дніпро" набрав 28 очок і продовжує утримувати 3-е місце в турнірній таблиці УПЛ. У "Чорноморця" - 9 балів і 13-е місце в таблиці. Команда на 1 бал збільшила свій відрив від йдучого на останньому 14-му місці запорізького "Металурга".

У паралельному матчі в Полтаві "Ворскла" обіграла ужгородську "Говерлу" з рахунком 2:1.