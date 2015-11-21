Український боксер Гвоздик здолав бразильця Консейсао

Гвоздик контролював поєдинок з самого початку бою джебом, додаючи серії в голову і по корпусу, повідомляє Boxnews.com.ua.

У другому раунді бразилець побував на настилі рингу, але рефері розцінив це як втрату рівноваги. У наступному раунді Консейсао побував на підлозі після удару по корпусу, і рефері, нарешті, відкрив рахунок. Клейтон зміг піднятися, але послідувала серія на добивання, що змусила його стати на коліно, і поєдинок був зупинений за 0:50 до кінця раунду.

Бій Гвоздик - Консейсао відбувся в Лас-Вегасі (штат Невада, США) на арені «The Cosmopolitan of Las Vegas».

Гвоздик є бронзовим призером Олімпіади-2012 в Лондоні в напівважкій вазі (до 79,4 кг),

Це був 8-й бій Гвоздика на професійному рингу і 8-я дострокова перемога.