"Динамо" розгромило "Олімпік" у стартовому матчі туру УПЛ

На столичному стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського завершився матч 15-го туру чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги, в якому донецький "Олімпік" виступав у ролі господарів у грі з київським "Динамо" і поступився з рахунком 0:3.

Кияни протягом всього матчу мали помітну перевагу і відкрили рахунок вже в середині першого тайму. На 25-й хвилині гол забив Жуніор Мораєс. Денис Гармаш після сольного проходу зробив передачу в штрафний майданчик, та Мораєс головою підрізав м'яч у дальній верхній кут воріт. А наприкінці першого тайму, на 45-й хвилині Гармаш відзначився сам. Атака "Динамо" по центру завершилася тим, що після передачі Мораєса Гармаш вийшов на ударну позицію, і низовим ударом відправив м'яч у кут воріт - 2:0.

Після перерви гра проходила в тому ж ключі, а на 70-й хвилині кияни заробили пенальті. 11-метровий реалізував Олег Гусєв.

Таким чином, "Динамо" набрала 37 очок у турнірній таблиці і, як мінімум на добу, стало одноосібним лідером першості.

Матчі за участю інших лідерів турнірної таблиці - донецького "Шахтаря" та дніпропетровського "Дніпра", відбудуться в суботу, 21 листопада.