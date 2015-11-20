"Кременчук" програв у стартовому матчі хокейного Континентального кубка білоруському "Шахтарю"

У французькому Руані завершився перший матч півфінального турніру Континентального кубка з хокею, в якому "Шахтар" (Солігорськ) обіграв найсильнішу команду України ХК "Кременчук" - 6:0.

Суперник протягом усього матчу мав перевагу і відкрив рахунок вже на 8-й хвилині, коли гол забив Кунцевич. А під завісу першої третини матчу, на 19-й хвилині Андрущенко подвоїв перевагу команди з Білорусі. Після перерви соеерник був ще більш активним і забив три голи. Вони на рахунку Сушко, Гораніна і Левші. А в заключній 20-хвилинці Левша зробив дубль і встановив остаточний рахунок - 6:0.

Згідно з розкладом турніру, завтра українська команди зіграє з "Драггонс" з Руана, а в неділю - з польським "Тихі".

Згідно з регламентом турніру, в Суперфінал виходять дві кращі команди з групи.