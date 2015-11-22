УПЛ, 15-й тур, "Металург" - "Олександрія": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Запоріжжі проходить матч 15-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Металург" приймає "Олександрію".

У цій грі зійшлися команди, які посідають останнє 14-е і 9-е місця в турнірній таблиці УПЛ.

В "Олександрії" на даний момент в таблиці 13 очок і команда суттєво відстає від п'ятірки лідерів змагань, тих, що претендують на потрапляння в єврокубки. Разом з тим, команда випереджає свого сьогоднішнього суперника з Запоріжжя на 10 балів, будучи міцним середняком у нинішньому сезоні УПЛ.

На котируваннях букмекерських контор "Олександрія" є явним фаворитом сьогоднішнього матчу. На перемогу гостей ставки приймаються з коефіцієнтом 1,19 до 1, на нічию - 6,36 до 1, а на перемогу "Металурга" - 10,80 до 1.

Матч "Металург" - "Олександрія" почнеться в Запоріжжі о 14.00. ТВ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.