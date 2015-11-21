УПЛ, 15-й тур, "Чорноморець" - "Дніпро": відео онлайн-трансляція

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Сьогодні в Одесі проходить матч 15-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" приймає дніпропетровський "Дніпро".

У цій грі зійдуться команди, які займають 3-е і 13-е місця в турнірній таблиці змагань.

Якщо "Дніпро" на 7 очок відстає від дуету лідерів національної першості - донецького "Шахтаря" і київського "Динамо", і веде боротьбу за найвищі місця, то "Чорноморець" на 5 балів випереджає йдучого на останньому місці запорізький "Металург" у боротьбі за виживання в УПЛ.

Одеська команда досі не може оговтатися від кризи, що виникла в середині сезону 2014/15, коли у зимове міжсезоння "Чорноморець" покинули практично весь тренерський штаб і провідні гравці клубу. І результати команди в поточному чемпіонаті - яскраве тому підтвердження.

У той же час, третя команда України та фіналіст Ліги Європи минулого сезону "Дніпро" тримається на високому рівні і в нинішньому сезоні. Команда знову закріпилася на 3-му місці в таблиці Прем'єр-ліги, а в єврокубку, хоч і з великими труднощами, але продовжує боротися за вихід в плей-офф - 1/16 фіналу.

На котируваннях букмекерських контор "Чорноморець" явно поступається суперникові - 8,72 до 1 на перемогу одеситів, 4,53 до 1, на нічию і 1,32 до 1 на перемогу "Дніпра".

Матч "Черномрец" - "Дніпро" розпочнеться в Одесі о 14.00. ТВ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.