Жіночі збірні України та Росії зіграли внічию на шаховому чемпіонаті Європи

У Рейк'явіку (Ісландія) відбулися партії 6-го туру командного чемпіонату Європи з шахів, де жіноча збірна України зіграла внічию з командою Росії, а чоловіча - програла збірній Франції, повідомляє офіційний сайт турніру.

Жіноча збірна на даний момент в турнірній таблиці займає 3-е місце, а чоловіча - 5-е.

У матчі українок і росіянок всі чотири партії виявилися результативними, що вкрай рідко трапляється в матчах фаворитів змагань. Зазвичай такі протистояння рясніють нічиїми. Цього разу, Марія Музичук обіграла Олександру Костенюк, а Наталія Жукова була сильнішою Валентини Гуніної. У свою чергу, у росіянок перемоги на рахунку екс-українки Катерини Лагно (над Ганною Музичук) та Олександри Горячкіної над Ганною Ушеніною.

Після 6-ти турів у збірної України 9 командних очок і вона відстає від збірних Росії (11) і Грузії (10).

У матчі чоловічого турніру Україна - Франція вирішальною виявилася партія, в якій Лоран Фрессіне обіграв Павла Ельянова. В інших трьох партіях були зафіксовані нічиї: Василь Іванчук - Максим Вашье-Лаграв, Юрій Криворучко - Ромен Едуар, Антон Коробов - Етьєн Бакро.

На рахунку збірної України 4 командні перемоги і 2 поразки - 8 очок. Лідирують у турнірі команди Росії (11 очок), Франції (10) та Азербайджану - 9.

Як повідомляв УНІАН, командний чемпіонат Європи з шахів в Рейк'явіку проходить з 12 по 22 листопада.