Чемпіон України з хокею "Кременчук" стартує в Континентальному кубку

Суперниками ХК «Кременчук» на цьому етапі змагань будуть чемпіон Білорусі-2015 «Шахтар» (Солігорськ), господарі – «Руан Драгонс» і чемпіон Польщі-2015 ГКС «Тихі», повідомляє прес-служба "Кременчука".

За регламентом змагань, у Суперфінал турніру вийдуть по дві кращі команди з двох півфінальних турнірів - чотири клуби. Другий турнір півфінального раунду паралельно буде проходити в італійському Асьяго.

Розклад півфінальної групи Е (час – київський):

20 листопада: 17:30 : ХК «Кременчук» - «Шахтар»

20 листопада: 21:00 : «Руан Драгонс» - «Тихі»

21 листопада: 17:30 : «Шахтар» - «Тихі»

21 листопада: 21:00 : «Руан Драгонс» - ХК «Кременчук»

22 листопада: 17:00 : «Тихі» - ХК «Кременчук»

22 листопада: 20:30 : «Шахтар» - «Руан Драгонс»

Суперфінал Континентального кубка відбудеться 8-10 січня 2016 року.