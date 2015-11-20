Платіні подав апеляцію на рішення комітету ФІФА про відсторонення від футбольної діяльності

Голова Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішель Платіні подав апеляцію в Спортивний арбітражний суд (CAS) в швейцарській Лозанні на рішення комітету з етики Міжнародної федерації футболу (ФІФА) про його відсторонення від футбольної діяльності на 90 днів, повідомляє ТАСС з посиланням на офіційного представника Платіні.

"Платіні офіційно подав апеляцію до CAS на рішення ФІФА про відсторонення від футбольної діяльності і, отже, просить про зняття даної санкції, яка вступила в силу 8 жовтня", - сказав представник француза.

Раніше, 18 листопада, Апеляційний комітет Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) під головуванням Ларрі Массендена відхилив у повному обсязі скарги, подані президентом ФІФА Йозефом Блаттером і Мішелем Платіні на рішення про тимчасове відсторонення від будь-якої футбольної діяльності на 90 днів.

"Рішення, прийняті Апеляційним комітетом ФІФА були доведені до Блаттера і Платіні сьогодні, 18 листопада 2015 року", - зазначалося в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Комітет з етики ФІФА відсторонила керівників найбільших футбольних організацій - Міжнародної та європейської федерацій - строком на 90 днів. Термін відсторонення відраховується з 7 жовтня 2015 року. в подальшому цей термін може бути збільшений, але не більше ніж на 45 днів.