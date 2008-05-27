Михайличенко відправив Шеву і Вороніна додому

Після виїзного поєдинку проти Нідерландів головний тренер національної команди України Олексій Михайличенко надав гравцям можливість кілька днів провести в колі рідних і близьких, а вже 28 травня, у середу, «синьо-жовті» знову зберуться на тренувальній базі в Конча-Заспі, аби розпочати підготовку до четвертого у цьому році контрольного матчу.

Нагадаємо, 1 червня у Стокгольмі збірна України зіграє проти учасника Євро-2008 − команди Швеції (початок − о 16.00 за місцевим часом).

Разом із усіма не повернулися з Голландії до Києва Андрій Шевченко, який відбув до Лондона, і Максим Калиниченко − він відправився до Москви. Їх, а також Андрія Вороніна, який в Одесу потрапив транзитом через столицю, головний тренер вирішив не залучати до матчу зі шведами. Наразі більше змін у складі команди не очікується.

У четвер, 29 травня, на базі київського «Динамо» в Конча-Заспі буде проведено відкрите тренування збірної України, повідомляє прес-служба ФФУ.