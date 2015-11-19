В УЄФА не планують переносити матчі єврокубків наступного тижня

Усі 40 матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи наступного тижня мають відбутися за розкладом, заявили у середу, 18 листопада, в Союзі європейських футбольних асоціацій (УЄФА), передає Deutsche Welle.

Як зазначили в УЄФА, жоден із клубів не звертався до організації з проханням про можливі зміни у розкладі матчів, які мають відбутися з 24 по 26 листопада. Однак УЄФА тісно співпрацює з клубами-господарями матчів та місцевою владою, аби переконатися, що "вжито всіх необхідних заходів для гарантування безпеки".

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В УЄФА зазначили також, що організація не давала інструкцій щодо подорожей фанатів з клубами на виїзні матчі.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада перед початком був скасований товариський матч у Ганновері між Німеччиною та Нідерландами, оскільки була інформація про загрозу теракту. Відзначається, що матч планували відвідати канцлер Німеччини Ангела Меркель і багато чиновників, глядачі були евакуйовані із стадіону.

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Нагадаємо, в п'ятницю, 13 листопада, в Парижі відбулося шість терактів, один за іншим, відповідальність за які взяла на себе "Ісламська держава". Розвідка США заявляє, що в цих атаках простежується слід "Аль-Каїди", а не "Ісламської держави".

14 листопада французькі правоохоронці ліквідували всіх виконавців терактів в Парижі. Паризький прокурор на прес-конференції заявив про збільшення кількості жертв паризьких терактів до 132 людини, а поранених - до 352.