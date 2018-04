WADA дискваліфікувала антидопінгові організації України, Росії та 4 інших держав

Рада Всесвітнього антидопінгового агентства WADA дискваліфікувала Російське антидопінгове агентство через невідповідності кодексу організації.

Про це повідомляється на сторінці WADA в Twitter.

Разом з тим, рішення про невідповідність винесено також щодо Андорри, Аргентини, Ізраїлю, Болівії та України.

Clear decision from WADA Board @ pivotal moment for sport: RUSADA non-compliant; NADOs in Andorra,Israel,Argentina,Bolivia& Ukraine was so. — WADA (@wada_ama) November 18, 2015

Дане рішення означає, що національні антидопінгові організації зазначених держав не зможуть продовжувати роботу, поки в WADA не підтвердять їх методи роботи.

Non-Compliance means anti-doping orgs cannot conduct operations until they reinstall quality anti-doping programs& r deemed compliant again — WADA (@wada_ama) November 18, 2015

Рішення про виключення України, Аргентини і Болівії прийнято у зв'язку з тим, що ці країни використовували не акредитовані лабораторії.

1/2...The reasons for non-compliance? Andorra and Israel deemed not to have sufficience 2015 Code rules in place.Argentina,Bolivia & Ukraine — WADA (@wada_ama) November 18, 2015

2/2...were using non-accredited laboratories. Therefore deemed non-compliant with globally accepted 2015 Code rules #WadaReport — WADA (@wada_ama) November 18, 2015

Крім цього, WADA поставила в "список спостереження" Бельгію, Грецію, Францію, Бразилію та Мексику. Вони до березня 2016 року повинні покращити стан справ у сфері антидопінгового контролю.

And to recap: Belgium, Brazil, France, Greece, Mexico and Spain on compliance "watch list". Conditions to be met by 18 March 2016. — WADA (@wada_ama) November 18, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що Рада Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) призупинила членство Росії в організації на невизначений термін. Президент IAAF Себастьян Коу підкреслив, що немає ніяких гарантій того, що російські легкоатлети будуть допущені до участі в Олімпійських іграх. При цьому рішення IAAF допускає виступ спортсменів у внутрішніх російських змаганнях.

Нагадаємо, на прес-конференції в Женеві 9 листопада було оголошено, що комісія WADA рекомендувала відсторонити російських легкоатлетів від змагань під егідою IAAF.

Офіційні особи WADA заявили, що московська антидопінгова лабораторія повинна бути позбавлена акредитації, так як її керівник Григорій Родченков в 2014 році знищив 1417 допінг-проб за три дні до перевірки, приховавши факти порушення правил з боку росіян. При цьому підкреслюється, що знищені проби мали відношення і до інших видів спорту.