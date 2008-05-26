Хіддінк відмовить «Челсі» ради збірної Росії

Головний тренер збірної Росії Гуус Хіддінк не збирається йти в лондонський "Челсі" і очолюватиме російську команду у відбірному турнірі чемпіонату світу 2010 року. Про це агент Хіддінка Кіс ван Ньювенхейзен заявив в інтерв`ю ВВС Sport.

Поки голландський фахівець має лише усну угоду з Російським футбольним союзом (РФС) про продовження контракту після чемпіонату Європи 2008 року, але ван Ньювенхейзен відзначив, що Хіддінк напевно продовжить роботу із збірною.

Раніше повідомлялося, що власник "Челсі" Роман Абрамович розглядає Хіддінка як основного претендента на пост головного тренера лондонського клубу. Це місце стало вакантним після звільнення Аврама Гранта.

За даними британських ЗМІ, Абрамович має намір запросити в "Челсі" фахівця, який прищепить команді видовищний футбол і при цьому буде вимогливим до дотримання гравцями дисципліни.

Лента.ру