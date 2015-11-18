Чоловіча і жіноча збірні України з шахів повернулися в призові трійки на командному Чемпіонаті Європи

У Рейк'явіку (Ісландія) завершилися партії 5-го туру командного чемпіонату Європи, в рамках якого чоловіча збірна України обіграла команду Угорщини (2,5:1,5 очка) і вийшла на 3-е місце, а жіноча команда обіграла збірну Румунії (3:1) і піднялася на 2-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

У матчі чоловічих команд вирішальною стала партія, в якій Павло Ельянов обіграв Ріхарда Раппорта з Угорщини. Три інші партії завершилися внічию - Василь Іванчук проти Петера Леко, Юрій Криворучко проти Золтана Алмаші, Антон Коробов проти Френца Беркаша.

У турнірній таблиці у збірної України 8 командних очок і вона поступається за додатковими показниками команді Франції (8), що йде на другому місці. Лідирує збірна Росії - 9.

У жіночому турнірі перемога українок була більш переконливою. Ганна Музичук була сильнішою румунки Ірини Бульмаги, а Ганна Ушеніна обіграла Міхаелу Санду. Партії Марія Музичук - Крістіна-Адель Фойсор та Наталія Жукова - Єлена-Лумініта Косма завершилися внічию.

Українки набрали 8 командних очок і випереджають розташовану на 3-му місці команду Грузії за додатковими показниками. У лідера турніру - збірної Росії - 10 балів.

Як повідомляв УНІАН, командний чемпіонат Європи з шахів проходить в Рейк'явіку (Ісландія) з 12 по 22 листопада.