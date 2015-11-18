Апеляційний комітет ФІФА відхилив скарги Блаттера і Платіні на відсторонення від футбольної діяльності

Апеляційний комітет Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) під головуванням Ларрі Массендена відхилив у повному обсязі скарги, подані Йозефом Блаттером і Мішелем Платіні на рішення про тимчасове відсторонення від будь-якої футбольної діяльності на 90 днів, повідомляється в релізі ФІФА.

"Рішення, прийняті Апеляційним комітетом ФІФА були доведені до Блаттера і Платіні сьогодні, 18 листопада 2015 року", - наголошується в повідомленні.

Раніше Комітет з етики ФІФА відсторонив керівників найкрупніших футбольних організацій - Міжнародної та європейської федерацій - строком на 90 днів. Термін відсторонення відраховується з 7 жовтня 2015 року. В подальшому цей термін може бути збільшений, але не більше ніж на 45 днів.

Відповідно до статті 67 Статуту ФІФА, рішення можуть бути оскаржені в Спортивному арбітражному суді (CAS) в швейцарській Лозанні.