Глава ФФУ ще не вирішив, чи звільняти Фоменка

Як заявив Павелко в ефірі телеканалу «Футбол 1», рішення з приводу тренерів потрібно приймати "виважено" і "без емоцій", але при цьому не гарантував продовження контракту з нинішнім тренером національної команди Фоменком.

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"Рішення по тренерам треба приймати виважено, не на емоціях. Шевченко хоче проявити себе, але нам потрібен тренер, який поведе збірну на поля Франції. Ми готуємося до наступного етапу", — наводить слова Павелка matchday.ua.

Як повідомляв УНІАН, збірна України з футболувперше пробилася у фінальну частину чемпіонату Європи через кваліфікаційний турнір (у Євро-2012 команда брала участь як представник країни-організатора турніру) і вперше в історії подолала плей-офф відбіркового турніру Євро або ЧС.