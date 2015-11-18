Гравців збірної України зустріли шампанським та конфетті після історичної гри в Словенії (відео)

Українська збірна зіграла внічию зі збірною Словенії (1:1) та виграла протистояння з загальним рахунком 3:1, пише ПроСпорт.

Як зазначається, фанати , журналісти та дружини зустрічали хлопців в аеропорту купою повітряних кульок "синьо-жовтих" кольорів.

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«Футболісти ж не поспішали виходити до натовпу. А сміливцем виявився Євген Хачеріді, який і отримав сповна: його обмили шампанським та ще й засипали конфетті. Женя з переляку втік назад до своїх. По дорозі за ним хтось ненароком розбив пляшку шампанського, через що хлопці довго не хотіли виходити до вболівальників. Та, зібравшись із силами і накинувши капюшони, вийшли на привітання. Колихали Селезньова, Сидорчука, Ярмоленка. Андрій, до речі, вийшов одним із останніх і забрав на себе увагу преси, поки Коноплянка втік через інший вихід», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що футболісти, хоч і були втомленими, фотографувалися із уболівальниками та спілкувалися із ЗМІ.